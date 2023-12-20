Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що минулого року фігурувала та ж цифра у 1,5 мільйона особового складу. Тепер вони знову про неї розповідають.
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Росія має постійний недобір
Як наголосив Світан, якщо в окупантів втрати у війні в Україні становлять 100 тисяч лише вбитими, то у них постійний недобір. Вони пробують посилити свою армію, але багато хто просто гине на полі бою за короткий період часу.
Попри це, Кремль ставитиме завдання окупантам, ніби в них дійсно є 1,5 мільйона особового складу. Це здатне спровокувати ще більші втрати серед людей та військової техніки.
Також очевидно, що Путін може в найближчі роки спробувати щось "розкачати" в країнах Європи. Це цілком може статися в країнах Балтії або в Молдові чи на Балканах. Варто пам'ятати, що під загрозою території, де є велика кількість росіян.
Тому ловіть росіян – і депортуйте їх. Або змушуйте їх здавати російські паспорти. Інакше почнеться війна, як у нас 10 років тому. Гібридна війна. Росіяни з паспортами почнуть розповідати, що це їх "ісконниє зємлі". Європі треба бути дуже нетолерантною до російського засилля,
– підкреслив Світан.
Російська армія: коротко
- Нещодавно міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу вихвалявся, що у 2023 році російську армію довели до 1 мільйона 150 тисяч особового складу. Далі вони хочуть, щоб усе зросло до 1,5 мільйона військових.
- Цікаво, що цифри про 1,5 мільйона особового складу дійсно лунали ще наприкінці 2022 року. Але тут не можна забувати про втрати.
- З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 349 тисяч особового складу. Також українські військові знищили 5814 танків, 10794 бойових броньованих машин, 8206 артилерійських систем, 928 РСЗВ тощо.