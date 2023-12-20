Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что в прошлом году фигурировала та же цифра в 1,5 миллиона личного состава. Теперь они снова о ней рассказывают.
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Россия имеет постоянный недобор
Как отметил Свитан, если в оккупантов потери в войне в Украине составляют 100 тысяч только убитыми, то у них постоянный недобор. Они пытаются усилить свою армию, но многие просто погибают на поле боя за короткий период времени.
Несмотря на это, Кремль будет ставить задачу оккупантам, будто у них действительно есть 1,5 миллиона личного состава. Это способно спровоцировать еще большие потери среди людей и военной техники.
Также очевидно, что Путин может в ближайшие годы попытаться что-нибудь "раскачать" в странах Европы. Это вполне может произойти в странах Балтии, Молдове или на Балканах. Следует помнить, что под угрозой территории, где есть большое количество россиян.
Поэтому ловите россиян и депортируйте их. Или заставляйте их сдавать российские паспорта. Иначе начнется война, как у нас десять лет назад. Гибридная война. Россияне с паспортами начнут рассказывать, что это их "исконные земли". Европе нужно быть очень нетолерантной к российскому засилью,
– подчеркнул Свитан.
Российская армия: коротко
- Недавно министр обороны России Сергей Шойгу хвастался, что в 2023 году российскую армию довели до 1 миллиона 150 тысяч личного состава. Дальше они хотят, чтобы все выросло до 1,5 миллиона военных.
- Интересно, что цифры о 1,5 миллиона личного состава действительно звучали еще в конце 2022 года. Тут нельзя забывать о потерях.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 349 тысяч личного состава. Также украинские военные уничтожили 5814 танков, 10794 боевых бронированных машин, 8206 артиллерийских систем, 928 РСЗО и т.д.