Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
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Пошкоджений будинок на Оболоні
Про наслідки російської атаки повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Відповідний допис та фото він опублікував у своєму телеграм-каналі 16 листопада близько 4:14.
За словами посадовця, через падіння уламків в багатоповерхівці пошкоджені балкони та вікна. Водночас інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних щодо постраждалих також немає.
"Оперативне зведення оновлюється та уточнюється", – мовиться у дописі.
Наслідки падіння уламків у Києві / Фото КМВА