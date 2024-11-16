Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

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Пошкоджений будинок на Оболоні

Про наслідки російської атаки повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Відповідний допис та фото він опублікував у своєму телеграм-каналі 16 листопада близько 4:14.

За словами посадовця, через падіння уламків в багатоповерхівці пошкоджені балкони та вікна. Водночас інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних щодо постраждалих також немає.

"Оперативне зведення оновлюється та уточнюється", – мовиться у дописі.



Наслідки падіння уламків у Києві / Фото КМВА