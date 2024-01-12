Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що спочатку Путін стартує з віддалених регіонів Росії. А далі – все ближче й ближче до центру країни-агресорки.
До теми 25 років не міг доїхати: для чого Путін уперше відвідав Чукотку
"Взагалі міг би усіх своїх двійників випустити. Ніхто б навіть і не зрозумів, що в один і той же день вони проводять зустрічі у різних містах", – сказав політтехнолог.
Так президент Росії відвертає увагу від дійсно серйозних проблем, які є в країні-агресорці. Росіяни через проблеми з опаленнями та сильні морози зігріваються середньовічними методами. Так у Підмосков'ї місцевим довелося грітися багаттям на дворі. У Московській області без тепла живе майже 150 тисяч росіян. Також у Росії проблеми з електроенергією. А Путін тим часом їде на Чукотку та ходить по теплицях.
Сумний радянський нафталін. Якась леді йому розповідає: "Салат вирощуємо. Це тепличка, огірки вирощуємо". Путін ходить, все мацає. Лукашенко таке робить часто,
– сказав Тизенгаузен.
Однак самопроголошений президент Білорусі пішов ще далі. До прикладу, він проводить фестиваль "Батькина булка" та навіть чемпіонат із рубання дров серед журналістів.
"І цей показує (очільник Кремля – 24 Канал), що "він такий простий, полетів на Чукотку. Давно мріяв". Звісно, це все для відвертання уваги. У них все посиплеться – з тепломережами та усім іншим. Ми до цього жодного відношення не маємо", – наголосив політтехнолог.
Вибори та Путін
- Очільник Кремля знову збирається на вибори президента. У Росії кажуть, що він нібито мав різні думки щодо цього. За словами пропагандистів, йти на вибори Владіміра Путіна начебто попросив так званий "речник парламенту" тимчасово окупованої частини Донеччини.
- У країні-агресорці провели збір групи виборців Путіна. Він балотуватиметься як самовисуванець на свій пʼятий президентський термін.
- Вибори президента Росії відбудуться у березні. Кремль хоче, аби у них брали участь українці з тимчасово окупованих територій. Міністерство закордонних справ України засудило цей намір ворога. Там закликали міжнародну спільноту зусудити намір Росії, а проти тих, хто причетний до організації та проведення – ввести санкції.