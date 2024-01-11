Про те, навіщо Владіміру Путіну було їхати аж на Чукотку, 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Для чого Путін поїхав на Чукотку

Вперше за 25 років Владімір Путін приїхав на Чукотку. Там він відвідав.. теплицю з огірками.

В голову Путіна може залізти хіба що психіатр. Чому Чукотка – ніхто не знає. Мабуть, він просто хотів сказати, що Росія величезна. Він раніше завжди по центральних регіонах їздив, 25 років до Чукотки не міг добратися,

– зазначив Сергій Жирнов.

Цікаво зауважити, що Чукотка – суб'єкт Росії, який територіально більший за всю Україну. Однак чомусь там Владімір Путін, який вже вп'яте обиратиметься на пост президента, ще не був.

Зверніть увагу! Територія Чукотки складає 721 481 км². Площа України тим часом – 603 628 км².

"Замість нього (Путін – 24 Канал) там вже китайці сидять. Частину цієї території купили китайці, частину – японці. Але Путін вирішив туди гайнути, щоб показати, що навіть за віддаленими територіями нібито слідкує. Або щоб показати москвичам, які замерзають, що ось на Чукотці постійно -40 градусів і нічого", – пожартував Жирнов.

Через складні погодні умови на Чукотці насправді мало хто проживає постійно. Зазвичай, люди приїжджають туди працювати, живучи в інших регіонах Далекого Сходу, де тепліше. Додамо, що станом на 2022 рік населення Чукотки складало трохи більше ніж 47 тисяч людей.

Цікаво зауважити! На Чукотку Владімір Путін приїхав у супроводі величезного кортежу. На відміну від поїздки у тимчасово окупований Маріуполь чи Дагестан, російський диктатор не виходив на вулиці обійматися з людьми.

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