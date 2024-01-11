Про негоду масово повідомляють місцеві телеграм-канали. На дорогах уже виникли величезні затори, тому росіянам радять користуватися громадським транспортом, передає 24 Канал.

Дивіться також "Генерал Мороз" таки попрацював, але є нюанс: капітан ВМФ Росії замерз на смерть у власному домі

"Чорна хуртовина" у Москві

Мешканці країни-агресора тільки-но почали радіти, що минули сильні морози, як Москву накрила нова негода. Сильний снігопад з вітром раптово накрив столицю. Це явище вже прозвали "чорною хуртовиною".

Росіян засипає снігом: дивіться відео

Негода накрила Москву: дивіться відео

Видимість дуже погана й маже дорівнює нулю. На дорогах через це виникли величезні затори. Місцями у російській столиці вже насипало до 30 сантиметрів снігу.



Негода в Москві / Фото з мережі

Однак і це не все. Синоптики попереджають, що погода у Москві лише буде погіршуватися. Наразі температура сягає до -3 градусів морозу, однак до вечора вона може опуститися щонайменше до -13, а, можливо, й більше.

Видимість у Москві майже нульова: дивіться відео

Довідка. "Чорною хуртовиною" у Росії називають явище, коли починаються сильні снігопади, а вітер настільки потужний, що видимість дорівнює майже нулю.

Екстренні служби в Росії рекомендують пересісти на громадський транспорт. Окрім того, на дорогах також очікується ожеледиця.