У грудні 2023 – січні 2024 року в Росії зафіксували аномальні морози. Звичайно, енергетика країни-терористки виявилася до цього неготовою. По всій Росії розпочалися масові вимкнення світла. Багатоповерхівки буквально замерзають із людьми у них. Щоб хоч якось зігрітися, росіяни розпалюють багаття у дворах.

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Однак такий спосіб зігрітися не спав на думку капітану ВМФ Росії. 60-річний Владислав Івашкевич замерз на смерть у власному будинку. Такий "чудовий" сюжет для телебачення. Однак прогнозуємо, що російська пропаганда ним знехтує. Набагато "веселіше" знімати відео з хом'ячком, аніж показати власну реальність.

Родичі Івашкевича розповіли, що проблеми з опаленням розпочалися ще 29 грудня. Звичайно, робити щось, аби покращити свої умови життя, жителі будинку не збиралися. Місцевій владі теж було абсолютно байдуже. Тож Івашкевич сидів-сидів вдома, а тоді помер.

Тим часом синоптики країни-терористки прогнозують, що погода на території Росії й надалі йтиме у "мінуси". Тому можна припустити, що "генерал Мороз", якого так любить російська пропаганда, продовжить свої жнива.