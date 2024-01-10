Рекордсменкою за кількістю вогників стала Московська область. Упродовж року там було "спекотно" аж 162 рази.

Зверніть увагу Атакували нафтобазу: показуємо на карті російське місто Орел, куди прилетіли українські дрони

Окрім того, "відзначилися" Лєнінградська та Свєрдловська області, а також – Краснодарський край.

Росія зазнала колосальних збитків

Якщо ж брати до уваги також побутові та лісові пожежі, цифра шокує – понад 100 тисяч. Це – на 15% більше, аніж у 2022 році. Загалом країна-терористка втратила приблизно мільярд рублів.

Топ фактів про пожежі у Росії

  • Упродовж року суттєво зросла кількість пожеж у російських торгових центрах.
  • Водночас рекордсменами за кількістю "вогників" стали зfводи країни-терористки, а також – складські приміщення.
  • Також пожежі все частіше спалахували на території військових об'єктів.


Ститистка пожеж у Росії / Molfar


Що найчастіше горіло у Росії / Molfar

Найпотужніші пожежі у Росії

  • Пожежа у Вологді. Тоді епічно палали цехи, де ремонтували вагони для окупантів.
  • Згодом спалахнув тракторний завод у Челябінську. Саме там виготовляли танкові двигуни.
  • Далі палала будівля Науково-виробничого підприємства "Політ", розташованому у Нижньому Новгороді. Там виготовляли техніку для авіаційного зв'язку.
  • Приємним бонусом стала пожежа у торговельному центрі в Улан-Уде. Палали 22 тисячі квадратних метрів. Понад 100 людей гасили пожежу. Однак справлялися вони не надто: дах будівлі все-таки обвалився.