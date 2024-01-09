В обід 9 січня росіяни заявили, що місто Орел атакували БпЛА. Згодом джерела 24 Каналу заявили, що це була успішна операція ГУР.

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Де розташоване російське місто Орел

Місто Орел розташоване в Орловській області Росії, і по прямій від північно-східного українського кордону до нього мінімум 160 кілометрів. Раніше губернатор Орловської області Андрєй Кличков заявив, що на території міста "впав безпілотник" на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Згодом окупанти заявили про атаку на енергетичну компанію.

Оприлюднені в мережі кадри свідчать, що на місцях влучань почались пожежі – звідти видніється густий дим.

Де розташоване місто Орел в Росії: показуємо на карті

Джерела 24 Каналу повідомили, що нафтобазу в російському місті Орел вдалося атакувати за допомогою дронів українського виробництва.

Що відомо про наслідки атаки

За даним місцевих видань, один безпілотник потрапив у резервуар із паливом на нафтобазі "Орелнефтепродукт". За їхніми словами, він поцілив у пустий резервуар нафтобази, однак наразі це не підтверджена інформація.

Факт у тому, що на місці прильоту – густий чорний дим. Кличков стверджує, що пожежа вже локалізована.

Ще один дрон нібито атакував компанію "Ореленерго", яка здійснює постачання та продаж електроенергії в Орловській області.

Очевидці також повідомляли про ще один безпілотник, який летів над областю в сторону міста, проте більше інформації наразі немає.