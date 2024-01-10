Рекордсменкой по количеству огоньков стала Московская область. В течение года там было "жарко" 162 раза.
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Кроме того, "отличились" Ленинградская и Свердловская области, а также Краснодарский край.
Россия понесла колоссальные убытки
Если учитывать также бытовые и лесные пожары, цифра шокирует – более 100 тысяч. Это – на 15% больше, чем в 2022 году. В общей сложности страна-террористка потеряла примерно миллиард рублей.
Топ фактов о пожарах в России
- За год существенно возросло количество пожаров в российских торговых центрах.
- В то же время, рекордсменами по количеству "огоньков" стали заводы страны-террористки, а также складские помещения.
- Также пожары все чаще вспыхивали на территории военных объектов.
Ститистка пожаров в России / Molfar
Что чаще всего горело в России / Molfar
Самые мощные пожары в России
- Пожар в Вологде. Тогда эпически пылали цеха, где ремонтировали вагоны для окупантов.
- Затем вспыхнул тракторный завод в Челябинске. Именно там производили танковые двигатели.
- Далее горело здание Научно-производственного предприятия "Полет", расположенном в Нижнем Новгороде. Там производили технику для авиационной связи.
- Приятным бонусом стал пожар в торговом центре в Улан-Удэ. Пылали 22 тысячи квадратных метров. Более 100 человек тушили пожар. Однако справлялись они не слишком: крыша здания все-таки рухнула.