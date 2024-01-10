В декабре 2023 – январе 2024 года в России зафиксировали аномальные морозы. Конечно, энергетика страны-террористки оказалась к этому не готова. По всей России начались массовые отключения света. Многоэтажки буквально замерзают с людьми у них. Чтобы хоть как-то согреться, россияне разжигают костры во дворах.

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Однако такой способ согреться не пришел в голову капитану ВМФ России. 60-летний Владислав Ивашкевич замерз насмерть в собственном доме. Таков "прекрасный" сюжет для телевидения. Однако прогнозируем, что российская пропаганда его не использует. Гораздо "веселее" снимать видео с хомячком, чем показать свою реальность.

Родственники Ивашкевича рассказали, что проблемы с отоплением начались еще 29 декабря. Конечно, делать что-нибудь, чтобы улучшить свои условия жизни, жители дома не собирались. Местным властям тоже было совершенно безразлично. Ивашкевич сидел-сидел дома, а потом умер.

Тем временем синоптики страны-террористки прогнозируют, что погода на территории России и дальше будет идти в "минусы". Поэтому можно предположить, что "генерал Мороз", которого так любит российская пропаганда, продолжит свою жатву.