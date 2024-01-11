О непогоде массово сообщают местные телеграм-каналы. На дорогах уже возникли огромные пробки, поэтому россиянам советуют пользоваться общественным транспортом, передает 24 Канал.
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"Черная метель" в Москве
Жители страны-агрессора только начали радоваться, что прошли сильные морозы, как Москву накрыла новая непогода. Сильный снегопад с ветром внезапно накрыл столицу. Это явление уже прозвали "черной метелью".
Россиян засыпает снегом: смотрите видео
Ненастье накрыло Москву: смотрите видео
Видимость очень плохая и почти равна нулю. На дорогах из-за этого возникли огромные пробки. Местами в российской столице уже насыпали до 30 сантиметров снега.
Непогода в Москве / Фото из сети
Однако и это не всё. Синоптики предупреждают, что погода в Москве будет только ухудшаться. Температура достигает до -3 градусов мороза, однако к вечеру она может опуститься по меньшей мере до -13, а, возможно, и больше.
Видимость в Москве почти нулевая: смотрите видео
Экстренные службы в России советуют пересесть на публичный транспорт. Кроме того, на дорогах также ожидается гололедица.