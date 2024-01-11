О том, зачем Владимиру Путину было ехать на Чукотку, 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Зачем Путин поехал на Чукотку

Впервые через 25 лет Владимир Путин приехал на Чукотку. Там он посетил… теплицу с огурцами.

В голову Путина может залезть разве что психиатр. Почему Чукотка – никто не знает | По-видимому, он просто хотел сказать, что Россия огромна. Он раньше всегда по центральным регионам ездил, 25 лет до Чукотки не мог добраться,

– отметил Сергей Жирнов.

Интересно заметить, что Чукотка – субъект России, который территориально больше всей Украины. Однако почему-то там Владимир Путин, который уже в пятый раз будет избираться на пост президента, еще не был.

Обратите внимание! Территория Чукотки составляет 721 481 км. Площадь Украины в это время – 603 628 км².

"Вместо него (Путин – 24 Канал) там уже китайцы сидят. Часть этой территории купили китайцы, часть – японцы. Но Путин решил туда махнуть, чтобы показать, что даже за отдаленными территориями он якобы следит. Ну или, чтобы показать замерзающим москвичам, что вот на Чукотке постоянно -40 градусов и ничего", – пошутил Жирнов.

Из-за сложных погодных условий на Чукотке действительно мало кто проживает постоянно. Обычно люди приезжают туда работать, живя в других регионах Дальнего Востока, где теплее. Добавим, что по состоянию на 2022 год население Чукотки составляло чуть более 47 тысяч человек.

Интересно заметить! На Чукотку Владимир Путин приехал в сопровождении огромного кортежа. В отличие от поездки во временно оккупированный Мариуполь или Дагестан, российский диктатор не выходил на улицы с людьми.

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