Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что сначала Путин стартует с отдаленных регионов России. А дальше – все ближе и ближе к центру страны-агрессора.
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"Вообще мог бы всех своих двойников выпустить. Никто бы даже не понял, что в один и тот же день они проводят встречи в разных городах", – сказал политтехнолог.
Так президент России отвлекает внимание от действительно серьезных проблем, которые есть в стране-агрессоре. Россияне из-за проблем с отоплением и сильных морозов согреваются средневековыми методами. Так в Подмосковье местным пришлось греться костром во дворе. В Московской области без тепла живет почти 150 тысяч россиян. Также в России проблемы с электроэнергией. А Путин в это время едет на Чукотку и ходит по теплицам.
Грустный советский нафталин. Какая-то леди ему рассказывает: "Салат выращиваем. Это тепличка, огурцы выращиваем". Путин ходит, все трогает. Лукашенко такое делает часто,
– сказал Тизенгаузен.
Однако самопровозглашенный президент Беларуси пошел еще дальше. К примеру, он проводит фестиваль "Батькина булка" и даже чемпионат по рубке дров среди журналистов.
"И этот показывает (глава Кремля – 24 Канал), что "он такой простой, полетел на Чукотку. Давно мечтал". Конечно, это все для отвлечения внимания. У них все посыплется – с теплосетями и всем остальным. Мы к этому никакого отношения не имеем", – подчеркнул политтехнолог.
Выборы и Путин
- Глава Кремля снова собирается на выборы президента. В России говорят, что он якобы имел разные мнения на этот счет. По словам пропагандистов, идти на выборы Владимира Путина вроде бы попросил так называемый "представитель парламента" временно оккупированной части Донецкой области.
- В стране-агрессоре провели сбор группы избирателей Путина. Он будет баллотироваться как самовыдвиженец на свой пятый президентский срок.
- Выборы президента России пройдут в марте. Кремль хочет, чтобы в них участвовали украинцы с временно оккупированных территорий. Министерство иностранных дел Украины осудило это намерение врага. Там призвали международное сообщество осудить намерение России, а против тех, кто причастен к организации и проведению – ввести санкции.