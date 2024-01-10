Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов прокомментировал 24 Каналу этот визит на крайний северо-восток страны-агрессора. По его словам, Путин преследовал две цели.
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Во-первых, на фоне слухов об ухудшении самочувствия и даже смерти российский президент хотел продемонстрировать, что вполне здоров.
Тема возраста и физического здоровья неизбежно стает на повестку дня. Когда куда-то далеко улетаешь, это формирует невербализированное ощущение, что ты здоров, в форме. Человек, близкий к смерти или лежащий в холодильнике, не летает, далеко не уедет,
– объяснил Галлямов.
Во-вторых, на фоне проблем с отоплением в Подмосковье и других регионах Путин стремится показать, что он – с народом.
Чукотка – это очень холодный край. Путин, который не где-то там в тепле сидит, а куда-то в холод поехал, будто со страной вместе,
– сказал политтехнолог.
Путин играет на эмоциях россиян
В России все больше проблем: тотальное подорожание, постоянные аварии и пожары, а также мобилизационное давление. Поскольку президент готовится к выборам, он не может так просто игнорировать все эти трудности.
Однако и решать их он не собирается – только притворяться, что не все равно.
"Вместо того чтобы встретить проблему в лоб, как делают нормальные политики, он решил зайти с тыла. С помощью такого хитроумного имиджмейкинга просто смягчить эти проблемы", – констатировал Галлямов.
У Путина есть план "Б" на случай массового недовольства
- После мятежа Евгения Пригожина российский президент боится возникновения чего-нибудь подобного. И не зря – ведь в стране растет недоверие и напряжение.
- Чтобы обезопасить свой режим, Путин последовательно усиливает росгвардию. Еще летом он подписал закон о вооружении ее тяжелой техникой, а осенью добавил в ее состав бывших мятежников – вагнеровцев.
- Кроме того, в России возобновили спецподразделение "СМЕРШ" ("смерть шпионам"), действовавшее во время Второй мировой войны. Оно будет наказывать не только украинское подполье, но недовольных россиян.