Этому событию посвятила свой аналитический комментарий британская военная разведка. Она допустила, что такая инициатива могла иметь информационно-символическую основу.
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Что известно о российских контршпионских мерах
В британской разведке отметили, что на днях в сети появились первые фото российских оперативников, одетых в шевроны с надписью "СМЕРШ". Это название является аббревиатурой от "смерть шпионам". Во Второй мировой войне его задачей было противодействие немецким разведчикам, пытавшимся собирать информацию.
В разведке Британии отмечают, что информация о том, было ли создано это подразделение с нуля, или таким образом переименовали один из отделов российских спецслужб, пока отсутствует. Однако таким образом Россия, вероятно, стремится еще больше подчеркнуть значение российско-украинской войны, сопоставив ее со Второй мировой и намекая на проникновение "внешних угроз" внутрь России.
Что ранее сообщали о восстановлении "СМЕРШ"
По сообщению Newsweek, одним из первых упоминаний о возможности восстановления сталинского антишпионского подразделения была речь экс-генерала и депутата Андрея Гурулева в эфире "России 24".
В своем выступлении политик предположил, что восстановленный "СМЕРШ" должен действовать как на временно-оккупированных территориях Украины, так и на территории России. Последнее он объяснил упоминанием о том, что на Дальнем Востоке активизировались украинские спецназовцы, и поэтому Россия должна изменить свой подход к защите объектов на этой территории.
Что известно о деятельности "СМЕРШ" в 1940-х
- Советское контршпионское подразделение "СМЕРШ" существовало в 1941 – 1946 году, после чего его вернули в состав будущей КГБ/ФСБ. Кроме противодействия немецким шпионам, его также использовали для борьбы с Украинской повстанческой армией.
- Впрочем, кроме борьбы со шпионами, "СМЕРШ" известен многочисленными репрессивными акциями против гражданского населения, которое подразделение подозревало в коллаборации с немцами. Фактически, "СМЕРШ" был также олицетворением сталинской репрессивной политики в отношении гипотетических "врагов" советской власти.
- Среди других спецопераций "СМЕРШ" причастен к похищению Василия Вышиванного из Австрии за якобы связь с ОУН. После этого похищение бывший наследник Габсбургской династии умер в Лукьяновской тюрьме.