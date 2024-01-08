Цій події присвятила свій аналітичний коментар британська військова розвідка. Вона припустила, що така ініціатива може мати інформаційно-символічне підґрунтя.

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Що відомо про російські контршпигунські заходи

В британській розвідці зазначили, що днями в мережі з'явилися перші фото російських оперативників, одягнених у шеврони з написом "СМЕРШ". Її назва є абревіатурою від "смерть шпигунам". У Другій світовій війні їхньою задачею була протидія німецьким розвідникам, які намагалися збирати інформацію.

У розвідці Британії зазначають, що інформація про те, чи було створено цей підрозділ з нуля, чи в такий спосіб перейменували один із відділів російських спецслужб, поки що відсутня. Однак в такий спосіб Росія, імовірно, прагне ще більше підкреслити значення російсько-української війни, співставивши її з Другою світовою та натякаючи на проникнення "зовнішніх загроз" всередину Росії.

Що раніше повідомляли про відновлення "СМЕРШ"

За повідомленням Newsweek, однією з перших згадок про можливість відновлення сталінського контршпигунського підрозділу була промова ексгенерала та депутата Андрія Гурульова в ефірі "Росії 24".

У своєму виступі політик припустив, що відновлений "СМЕРШ" мав би діяти як на тимчасово-окупованих територіях України, так і на території Росії. Останнє він пояснив згадкою про те, що на Далекому Сході активізувалися українські спецпризначенці, й через це Росія мусить змінити свій підхід до захисту об'єктів на цій території.

Що відомо про діяльність "СМЕРШ" в 1940-х