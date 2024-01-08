Цій події присвятила свій аналітичний коментар британська військова розвідка. Вона припустила, що така ініціатива може мати інформаційно-символічне підґрунтя.
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Що відомо про російські контршпигунські заходи
В британській розвідці зазначили, що днями в мережі з'явилися перші фото російських оперативників, одягнених у шеврони з написом "СМЕРШ". Її назва є абревіатурою від "смерть шпигунам". У Другій світовій війні їхньою задачею була протидія німецьким розвідникам, які намагалися збирати інформацію.
У розвідці Британії зазначають, що інформація про те, чи було створено цей підрозділ з нуля, чи в такий спосіб перейменували один із відділів російських спецслужб, поки що відсутня. Однак в такий спосіб Росія, імовірно, прагне ще більше підкреслити значення російсько-української війни, співставивши її з Другою світовою та натякаючи на проникнення "зовнішніх загроз" всередину Росії.
Що раніше повідомляли про відновлення "СМЕРШ"
За повідомленням Newsweek, однією з перших згадок про можливість відновлення сталінського контршпигунського підрозділу була промова ексгенерала та депутата Андрія Гурульова в ефірі "Росії 24".
У своєму виступі політик припустив, що відновлений "СМЕРШ" мав би діяти як на тимчасово-окупованих територіях України, так і на території Росії. Останнє він пояснив згадкою про те, що на Далекому Сході активізувалися українські спецпризначенці, й через це Росія мусить змінити свій підхід до захисту об'єктів на цій території.
Що відомо про діяльність "СМЕРШ" в 1940-х
- Радянський контршпигунський підрозділ "СМЕРШ" існував у 1941 – 1946 році, після чого його повернули в склад майбутньої КДБ / ФСБ. Окрім протидії німецьким шпигунам, його також використовували для боротьби з Українською повстанською армією.
- Втім, окрім боротьби зі шпигунами, "СМЕРШ" відомий численними репресивними акціями проти цивільного населення, яке підрозділ підозрював у колаборації з німцями. Фактично, "СМЕРШ" був також втілювачем сталінської репресивної політики щодо гіпотетичних "ворогів" радянської влади.
- Серед інших спецоперацій, "СМЕРШ" причетний до викрадення Василя Вишиваного з Австрії за нібито зв'язок із ОУН. Після цього викрадення колишній спадкоємець Габсбурзької династії помер у Лук'янівській в'язниці.