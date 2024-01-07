Раніше Владімір Путін подав до Центральної виборчої комісії Росії документи для участі у президентських виборах. Чинний очільник російської держави йде на вибори самовисуванцем.
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Чотири аспекти Росії за правління Путіна
Британське видання Financial Times зазначило, що вибори у Росії продемонструють головні аспекти політичної системи держави – підлабузництво, переслідування, вульгарність і теорії змови.
Відомо, що ще один шестирічний президентський термін означатиме, що до 2030 року Путін керуватиме Росією. Загальний термін його президентства триватиме навіть довше, ніж у диктатора Йосипа Сталіна протягом 1924 – 1953 років.
Мета виборів не просто продемонструвати, що Путін повністю контролює ситуацію, а також "узаконити" напад на Україну. Примушуючи росіян брати участь у голосуванні, результат якого вирішено наперед, влада хоче показати, що спирається на мовчазну згоду або, краще сказати, активну підтримку народу,
– йдеться в повідомленні Financial Times.
У виданні наголосили, що як і в радянські часи, ця підтримка часто набуває форми підлабузництва вождю.
Зокрема, разом із підлабузництвом приходять репресії. Одним із прикладів, про яке згадало британське ЗМІ, є Олексій Навальний, ув’язнений засновник Фонду боротьби з корупцією.
Третьою особливістю російської політичної культури при Путіні стало використання в офіційних колах нецензурної лексики. Російський диктатор задав новий тон у 1999 році, незадовго до свого вступу на посаду президента. Тоді він поклявся знищити, так би мовити, "чеченських сепаратистів".
Путінська Росія також заполонена теоріями змови, одні з яких з легкістю потрапили до "народної" культури, а інші – почали пропагуватися владою.
Одна з найдивніших була озвучена минулого року секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. Він стверджував, що США добиваються поразки Росії в Україні, тому що американці побоюються виверження Єллоустонського супервулкану у Вайомінгу і хочуть переселитися до Східної Європи та Сибіру,
– мовиться у матеріалі.
Інша теорія змови пов’язана із "золотим мільярдом" – ідеєю про те, що західні лідери буцімто хочуть захопити контроль над світовими ресурсами, зокрема й російськими.
Втім, загальним для всіх подібних концепцій є твердження, що Захід нібито прагне розвалити Росію як країну.
Вибори у Росії: що відомо
- Російський диктатор Владімір Путін 8 грудня заявив, що братиме участь у президентських "виборах" у 2024 році. Про це він повідомив під час церемонії до так званого "Дня героїв вітчизни". Його нібито просили про це люди, а сам Путін розглядав різні варіанти. Очільник Кремля пояснив своє рішення тим, що "сьогодні по-іншому не можна".
- 28 листопада стало відомо про кандидатку Катєріну Дунцову, яка намагалася скласти диктатору умовну конкуренцію на так званих російських перегонах. Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов припустив, що поява такої "опозиціонерки" була лише грою адміністрації Владіміра Путіна.
- 23 грудня стало відомо, що Центральна виборча комісія Росії відхилила кандидатуру на президентських виборах журналістки Катєріни Дунцової.