Таку думку 24 Каналу висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зауваживши, що Владімір Путін також не хоче собі зірвати "переможні вибори з одного туру". Він додав, що очільник Кремля не стане підбурювати суспільство на певні дії.

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"Він триматиметься до кінця березня, найімовірніше, поки не вступить офіційно на цю посаду. Поступово почнуть посилюватися мобілізаційні дії", – переконаний Гетьман.

Ймовірно, у Росії може бути додатковий весняний призов у збройні сили. А потім призовники перетворяться у нібито "добровольців". Адже коли росіяни потрапляють до військових частин, їм пропонують підписати контракт. Тобто так вони стають контрактниками. Якщо вони цього не хочуть, їх лякають, що "їм буде дуже погано". Ворог намагається використати дві складових.

Там дідівщина. Є дуже багато засобів приниження людини, тиску морального. Батогом та пряником,

– наголосив ветеран російсько-української війни.

Якщо цього не вдається, то росіянам починають розповідати, що "військовослужбовці робитимуть ті самі дії, якщо будуть контрактниками". Однак, мовляв, ще отримуватимуть за це гроші.

Тому Владімір Путін і починає казати потім, що серед росіян "багато добровольців". Наприклад, так очільник Кремля уже заявляв, що нібито щодня добровільно у військо записується 1500 осіб. Однак "добровольцями" вони, як зауважив майор запасу, стали під примусом.

Мобілізація ворога