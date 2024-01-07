Поповнювати свої сили на фронті диктатор Путін намагається за рахунок мігрантів. Але разом з тим в Росії виникла велика проблема. Про неї 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка та політична аналітикиня Ольга Курносова.

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Без робочої сили

Путін підписав новий указ, за яким мігрантам, а також членам їхньої родини, може надаватися російське громадянство. Умова проста – підписати мінімум на рік контракт на службу в окупаційній армії.

"Три тисячі мігрантів затримали у Санкт-Петербурзі. Їм усім казали: або виселимо тебе з родиною на вулицю, або підписуй повістку у військкомат. Бажаючих небагато, але тих, хто не захоче, – депортуватимуть", – розповіла Курносова.

Таким чином військовий злочинець намагається поповнити втрати на фронті. Але натомість він має ще одну велику проблему всередині поки що своєї країни.

"В Росії великий дефіцит робочої сили. Можливо, жінки підуть працювати. У нас же рівність. Це ще одна проблема Росії – не вистачає і кваліфікованих, і навіть некваліфікованих кадрів. Всі, хто встиг перед мобілізацією, виїхав з країни", – додала опозиціонерка.

Натомість Путін активно готується до президентських виборів, які мають відбутися в Росії вже в березні цього року. Головна його проблема – зібрати 300 тисяч підписів.

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