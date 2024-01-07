Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. За його словами, Росія може стати проксі Китаю.

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"Китай хоче атакувати Захід"

Олег Лісний припустив, що Пекін вже розглядає Росію як сировинний придаток. Якщо країна-агресорка стане проксі Китаю, то КНР буде суттєво нарощувати свої можливості.

Китай має намір атакувати Захід, тому зараз спостерігає за Росією. Пекін хоче побачити, наскільки ефективно та як довго Владімір Путін зможе воювати проти України, яка зараз захищає весь цивілізований світ.

Китай поки вдає глядача. Він дуже прискіпливо вивчає ситуацію, тому що теж хоче атакувати Захід. На мою думку, зараз він обирає варіанти. Або це буде військовий варіант, або це буде м'яка сила, яка допоможе в майбутньому зробити цей світ двополярним. Тому Китай – це тигр, який перебуває у засідці,

– вважає політолог.

Відносини між Росією та Китаєм: останнє