Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. За його словами, Росія стала дуже залежною від Китаю, однак Сі Цзіньпін робить ставку зовсім не на партію Владіміра Путіна "Єдина Росія".
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"Росія стала проксі Китаю. Росія вже не має свого керівництва. Ми пам'ятаємо, що Сі Цзіньпін зустрічався не з "Єдиною Росією", коли приїжджав. Після Путіна він поїхав на зустріч з російською комуністичною партією. Ось на кого робить ставку Китай", – підкреслив він.
"Китай помститься Росії"
Микола Давидюк зазначив, що на сайті МЗС Китаю багато російських територій позначено китайською мовою зі старими назвами. Адже росіяни захопили ці території після воєн. Китайці не пробачили цього Росії.
Китай помститься за це. Росія першою постраждає. Просто Китай зараз використовує їх, щоб витягнути з них безплатно всі ресурси. Він же за них практично нічого не платить,
– переконаний він.
Насправді Китай надає росіянам зброю, але не настільки багато. Є певна схема, за якою Китай в обхід санкцій купує технології та згодом продає їх Росії. Однак не мовиться про найсучасніші технології.
"Китай не дає сучасні технології Росії, тому що не виключає війну в наступні 20 – 30 років з Росією. Вони їм не пробачили мільйонні армії на кордоні з Китаєм, які відтискали китайські села, забирали собі території", – припустив політолог.
Відносини між Росією та Китаєм: останнє
- У Business Insider зауважили, що, ймовірно, Сі Цзіньпін та Владімір Путін об'єднають країни у новий військовий альянс, який становить найбільшу загрозу, з якою США стикалися в історії десятиліть. Росія та Китай намагаються використати глобальну нестабільність, щоб завдати шкоди Штатам та їхнім союзникам.
- Від початку повномасштабного вторгнення Китай наростив поставки верстатів з ЧПУ у Росію в десять разів. Це обладнання дозволяє швидко виробляти складні компоненти з металу й інших твердих матеріалів, що сприяє оборонному виробництву ворога. У липні китайські поставки верстатів були здійснені на суму 68 мільйонів доларів. Для порівняння у лютому 2022 року було здійснено поставок всього на 6,5 мільйона доларів.
- Китай очолює рейтинг країн, які стабільно купують нафту, газ та вугілля у Росії. Також у топ-5 держав-покупців увійшли ЄС, Індія, Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати. Загалом протягом першого року військового конфлікту Росія заробила 590 мільярдів доларів від експорту, переважно завдяки продажу нафти та газу.