Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. По его словам, Россия стала очень зависимой от Китая, однако Си Цзиньпин делает ставку отнюдь не на партию Владимира Путина "Единая Россия".

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"Россия стала прокси Китая. У России уже нет своего руководства. Мы помним, что Си Цзиньпин встречался не с "Единой Россией", когда приезжал. После Путина он поехал на встречу с российской коммунистической партией. Вот на кого делает ставку Китай" , – подчеркнул он.

"Китай отомстит России"

Николай Давыдюк отметил, что на сайте МИД Китая многие российские территории обозначены на китайском языке со старыми названиями. Ведь россияне захватили эти территории после войн. Китайцы не простили этого России.

Китай отомстит за это. Россия первой пострадает. Просто Китай сейчас использует их, чтобы извлечь из них бесплатно все ресурсы. Он же за них практически ничего не платит,

– убежден он.

На самом деле Китай дает россиянам оружие, но не настолько много. Есть определенная схема, согласно которой Китай в обход санкций покупает технологии и впоследствии продает их России. Однако не говорится о самых современных технологиях.

"Китай не дает современные технологии России, потому что не исключает войну в последующие 20 – 30 лет с Россией. Они им не простили миллионные армии на границе с Китаем, которые оттесняли китайские деревни, забирали себе территории", – предположил политолог.

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