Обогащается ли страна-агрессор

Исследовательская организация Re:Russia определила, что за первый год военного конфликта Россия заработала 590 миллиардов долларов от экспорта, преимущественно благодаря продаже нефти и газа.

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Это на 160 миллиардов долларов больше, чем в среднем за последние десять лет. На втором году конфликта доходы России выросли еще на 60 миллиардов долларов по сравнению со средним уровнем.

Впрочем, рост экспортных доходов мало влияет на всеобщую динамику российской экономики. Ведь страна-агрессор тратит в среднем около 100 миллиардов долларов в год только на финансирование войны.

Кто покупает российское топливо

В ТОП-пятерке стабильных покупателей русского нефти, газа и угля остаются Китай, ЕС, Индия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Европа являлась одним из главных рынков сбыта для российской нефти, однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину география изменилась.

Интересно ! Доля экспорта российской нефти в Европу значительно снизилась до 4-5% по сравнению с предыдущими 40-45%. Китай же стал ключевым покупателем российской нефти, приобретая примерно 40-45% всего экспорта, и превратился в одного из главных торговых партнеров Москвы.

Также, за последние два года, Индия значительно увеличила свою долю в импорте российской нефти, достигнув 40%, хотя раньше такие поставки почти отсутствовали.