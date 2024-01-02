Чи збагачується країна-агресор

Дослідницька організація Re:Russia визначила, що протягом першого року військового конфлікту Росія заробила 590 мільярдів доларів від експорту, переважно завдяки продажу нафти та газу.

Читайте також "Запас міцності достатній": Путін прокоментував стан економіки Росії

Це на 160 мільярдів доларів більше, ніж у середньому за останні десять років. На другому році конфлікту доходи Росії зросли ще на 60 мільярдів доларів порівняно з середнім рівнем.

Втім, зростання експортних доходів мало впливає на загальну динаміку російської економіки. Адже країна-агресор витрачає в середньому близько 100 мільярдів доларів на рік лише на фінансування війни.

Хто купує російське паливо

У ТОП-п'ятірці стабільних покупців російської нафти, газу та вугілля залишаються Китай, ЄС, Індія, Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати.

Раніше Європа була одним із головних ринків збуту для російської нафти, проте після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, географія змінилася.

Цікаво! Частка експорту російської нафти до Європи значно знизилася до 4-5%, у порівнянні з попередніми 40-45%. Натомість Китай став ключовим покупцем російської нафти, придбаваючи приблизно 40-45% усього експорту, і перетворився на одного з головних торгових партнерів Москви.

Також, за останні два роки, Індія значно збільшила свою частку в імпорті російської нафти, досягнувши 40%, хоча раніше такі поставки були майже відсутніми.