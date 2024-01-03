Китай нарощує експорт в Росію

Після 24 лютого 2022 року Китай наростив поставки верстатів з ЧПУ у Росію в десять разів. Це обладнання дає змогу швидко виробляти складні компоненти з металу й інших твердих матеріалів, що сприяє оборонному виробництву ворога.

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За інформацією з російських митних декларацій, у липні китайські поставки верстатів були здійснені на суму 68 мільйонів доларів. Для порівняння у лютому 2022 року було здійснено аналогійних поставок всього на 6,5 мільйона доларів.

Пекін і надалі продовжує стверджувати, що не постачає летальну зброю Росії і не підтримує військову агресію. Натомість виявилося, що поставки верстатів у липні становили 57% усього російського імпорту.

Китай і Росія поділяють одні й ті самі політичні інтереси, які полягають у тому, щоб кинути виклик і протистояти США. Річ у тім, що Росія відрізана від імпорту європейської техніки, у неї немає іншого вибору, окрім як покладатися на Китай,

– сказав доцент Сінгапурської школи міжнародних досліджень імені С. Раджаратнама Майкл Раска.

США вже вводив санкції на компанії, які постачали Росії верстати з ЧПУ. Проте прийняти схожі рішення щодо Китаю країна не поспішає, адже побоюється, що так знизить ефективність таких заходів у разі кризи з Пекіном.

Ця динаміка надмірного використання дуже хвилює адміністрацію. Вони знають, що ці санкції та експортний контроль ніколи не будуть ідеальними. І тому вони дійсно зосереджені на тому, щоб переконатися, що Росія може отримати товари низької якості,

– пояснив Емілі Кілкріз.

Нагадаємо! Раніше Нідерланди наклали обмеження на експорт обладнання компанії ASML до Китаю. Це обмежить доступ КНР до передових технологій.