Як зазначає Business Insider, президент Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін намагаються використати глобальну нестабільність, щоб завдати шкоди США та їхнім союзникам.

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Росія та Китай можуть об'єднатися

За словами західних аналітиків, Китай і Росія наближаються до формування військового альянсу, який становить найбільшу загрозу, з якою США стикалися в історії десятиліть.

Очевидно, що дві держави вважають себе військовими партнерами, і що це партнерство стає все глибшим і досвідченішим, навіть якщо це не формальний альянс у західному розумінні,

– наголосив Джонатан Ворд, генеральний директор Atlas Group.

У конфліктах по всьому світу розігрується суперництво між США та російсько-китайським партнерством. Китай надав Росії життєво важливу економічну та дипломатичну підтримку в її неспровокованому вторгненні в Україну 24 лютого 2022 року, в той час, як США надали Києву багатомільярдну військову допомогу.

На Близькому Сході Росія та Китай приєдналися до Ірану та критикували атаки Ізраїлю на Сектор Гази з метою знищити підтримувану Тегераном терористичну групу ХАМАС. Тим часом США надали Ізраїлю військову допомогу та дипломатичну підтримку.

Як кажуть експерти, Китай, ймовірно, уважно стежить за перебігом війни в Україні, щоб розуміти, як відреагує світ, якщо КНР вирішить захопити острів Тайвань.

Російсько-китайське "всеохоплююче стратегічне партнерство координації для нової ери" завжди стосувалося військової сили,

– зазначив Ворд.

Спільні військові навчання Росії та Китаю

Протягом останніх двох років Росія та Китай розпочали спільні військово-морські навчання в Японському морі. Росія передала Китаю технології підводних човнів, які могли б дати їй перевагу у війні з союзниками США в Тихому океані.

Водночас лідери пообіцяли співпрацювати щодо розвитку високотехнологічної зброї.

За словами аналітиків, такі кроки повинні викликати серйозне занепокоєння у США та їхніх союзників, попри відсутність факту підписання офіційного договору про створення військового альянсу.

Усунення нової загрози

Комісія Конгресу зі стратегічної позиції Сполучених Штатів у жовтні 2023 року заявила, що зараз США стикаються з загрозами, які "фундаментально відрізняються від того, що було в минулому, навіть у найтемніші дні холодної війни" через зростання Китаю та Росії.

Конгрес закликав Пентагон переглянути свої плани, щоб бути готовим до можливості війни з Китаєм і Росією одночасно.

Вісь Росія-Китай становить величезну загрозу для Сполучених Штатів, враховуючи, що нам доведеться піклуватися про безпеку як в Європі, так і в Азії, а також на Близькому Сході, з ризиком опинитися в тонкому стані, поки Пекін і Москва координуватимуть зусилля, щоб досягти регіональних амбіцій,

– розповів Джонатан Ворд.

Втім, деякі експерти залишаються скептичними щодо стабільності російсько-китайського альянсу, вказуючи на давню напруженість між державами та бажання Китаю зберегти міцні зв’язки з прибутковими західними ринками.

Попри це, на їхню думку, США повинні бути готові до військового пакту між авторитарними лідерами.

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