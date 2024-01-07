Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный. По его словам, Россия может стать прокси Китая.
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"Китай хочет атаковать Запад"
Олег Лисный предположил, что Пекин уже рассматривает Россию сырьевой придаток. Если страна-агрессор станет прокси Китая, КНР будет существенно наращивать свои возможности.
Китай намерен атаковать Запад, поэтому сейчас наблюдает за Россей. Пекин хочет увидеть, насколько эффективно и как долго Владимир Путин сможет воевать против Украины, которая сейчас защищает весь цивилизованный мир.
Китай пока делает вид зрителя. Он очень тщательно изучает ситуацию, потому что тоже хочет атаковать Запад. На мой взгляд, сейчас он выбирает варианты. Либо это будет военный вариант, либо это будет мягкая сила, которая поможет в будущем сделать этот мир двухполярным. Поэтому Китай – это тигр, который находится в засаде,
– считает политолог.
Отношения между Россией и Китаем: последнее
- В Business Insider отметили, что Си Цзиньпин и Владимир Путин приближаются к созданию нового военного альянса, который представляет самую большую угрозу, с которой США сталкивались в истории десятилетий. Россия и Китай пытаются использовать глобальную нестабильность, чтобы нанести ущерб Штатам и их союзникам.
- Как говорят эксперты, Китай, по всей видимости, внимательно следит за ходом войны в Украине, чтобы понимать, как отреагирует мир, если КНР решит захватить остров Тайвань.
- Китайский лидер Си Цзиньпин 20 декабря провел встречу с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Во время нее президент Китая заявил о намерении "расширить" связи со страной-агрессором. Он отметил, что своей годовой цели двусторонняя торговля между Россией и Китаем якобы "достигла". Речь идет о 200 миллиардах долларов.