Про це інформують опозиційні російські телеграм-канали. Однак, варто зазначити, що дружини та родичі окупантів не засуджували вторгнення в Україну, а лише вимагали повернення чоловіків, передає 24 Канал.

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"Свободу мобілізованим"

Дружини та родичі мобілізованих росіян влаштували одиночні пікети в Росії. Так, 6 грудня під будівлею російського міноборони по черзі з'являлися рідні окупантів. З плакатами у руках вони вимагали повернення чоловіків.

Оскільки Кремль забороняє проводити подібні акції та протести, то жінки вигадали нову історію. Вони збираються біля меморіалів пам'яті, аби "віддати шану" загарбникам, які загинули під час так званої "сво". Натомість – влаштовують поодинокі пікети.

Жінки та родичі мобілізованих влаштовують пікети: дивіться відео

Наш президент 2024-ий оголосив роком сім'ї, але, ймовірно, наші сім'ї, а саме сім'ї мобілізованих, громадянами Російської Федерації не є. Або нас уже обнулили, списали з рахунків разом із нашими чоловіками. Тому ми пікетуємо з вимогою про повернення наших близьких назад до наших родин,

– заявила одна з активісток.

Жінка пояснила причини пікету: дивіться відео

Ще одна дружина сподівається на повернення окупанта: дивіться відео

Як стверджує телеграм-канал "Путь домой", який створили дружини та рідні мобілізованих росіян, 6 січня такі пікети відбулися у 13 регіонах. Серед них – Москва, Санкт-Петербург, Краснодарський край та інші.

Росіянки влаштували одиночні пікети – більше у галереї

Дружини мобілізованих не вперше висловлюють протест