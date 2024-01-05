Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що режим Владіміра Путіна може ще певний час протриматись. Також не можна виключати, що десятки років. Однак процес збурення росіян владою вже запущений.

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Боротьба не тільки проти України, але й Заходу

Водночас великі втрати на війні можуть не викликати суспільне збурення, тим паче 2024 рік в Росії оголошено роком сім'ї та відповідно сповідуванням традиційних цінностей.

Останні роки в країні проводиться послідовна політика проти абортів та збільшення народжуваності. Втім, питання у тому, чи вистачить бюджету Росії для забезпечення цієї програми.

"Довгострокова перспектива щодо збільшення народжуваності, виховування дітей в дусі захисту батьківщини, мілітарних цінностей, необхідності боронити Росію від західного ворога свідчить про те, що війна на території України є для Росії є ще й боротьбою проти усього західного світу", – підкреслив Клочок.

Зацікавленні, щоб стабільність в Росії похитнулася

Ще одним важелем впливу на розхитування ситуації в Росії можуть стати олігархи. Вони прагнуть продовжувати співпрацю з усім світом, зокрема з Європейським Союзом, для них важливо розміщення активів у ЄС і в США. Проте за нинішніх санкційних умов цього досягнути складно.

Тому олігархи можуть бути зацікавлені в тому, аби соціальна стабільність в Росії похитнулася,

– припустив він.

Також наприкінці 2023 року у низці північних регіонів Росії викликало серйозне збурення рішення, наразі формальне, кремлівської влади заборонити дівчаткам одягати в холодну погоду штани до школи.

На перший погляд, це може видатись дрібницею, але біля 90 навчальних закладів вже заявили свій протест проти заборон тепло вдягатися через дрескод. Особливе обурення виникло в Якутії, республіці Комі, де морози -30.

Коли соціальне невдоволення торкнеться кожного в Росії, тоді це викличе суспільне збурення. Путінська влада боїться сценарію, який може призвести до розділення Росії на частини,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Якщо цей сценарій реалізується, до нього буде залучений також Китай. Він зацікавлений у поширенні своєї економічної експансії в Росії, враховуючи серйозну економічну кризу, яка нині є в КНР.

"Тому існує дуже багато факторів в геополітиці, які спрямовані на те, щоб підірвати стабільність Росії", – впевнений Валерій Клочок.

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