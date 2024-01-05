Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что режим Владимира Путина может еще некоторое время продержаться. Также нельзя исключать, что десятки лет. Однако процесс недовольства россиян властью уже запущен.

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Борьба не только против Украины, но и Запада

В то же время большие потери на войне могут не вызвать общественное возмущение, тем более что 2024 год в России объявлен годом семьи и соответственно исповедованием традиционных ценностей.

В последние годы в стране проводится последовательная политика против абортов и увеличения рождаемости. Впрочем, вопрос в том, хватит ли бюджета России для обеспечения этой программы.

"Долгосрочная перспектива по увеличению рождаемости, воспитанию детей в духе защиты родины, милитарных ценностей, необходимости защищать Россию от западного врага свидетельствует о том, что война на территории Украины является для России еще и борьбой против всего западного мира", – подчеркнул Клочок.

Заинтересованы, чтобы стабильность в России пошатнулась

Еще одним рычагом влияния на расшатывание ситуации в России могут стать олигархи. Они стремятся продолжать сотрудничество со всем миром, в частности с Европейским Союзом, для них важно размещение активов в ЕС и США. Однако при нынешних санкционных условиях этого добиться сложно.

Поэтому олигархи могут быть заинтересованы в том, чтобы социальная стабильность в России пошатнулась,

– предположил он.

Также в конце 2023 года в ряде северных регионов России вызвало серьезное возмущение решение, пока формальное, кремлевских властей запретить девочкам надевать в холодную погоду штаны в школу.

На первый взгляд, это может показаться пустяком, но около 90 учебных заведений уже заявили свой протест против запретов тепло одеваться из-за дресс-кода. Особое возмущение возникло в Якутии, республике Коми, где морозы -30 лет.

Когда социальное недовольство коснется каждого в России, тогда это вызовет общественное возмущение. Путинская власть боится сценария, который может привести к разделению России на части,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Если этот сценарий реализуется, к нему будет привлечен также Китай. Он заинтересован в распространении своей экономической экспансии в России, учитывая серьезный экономический кризис, в котором сейчас находится в КНР.

"Поэтому существует очень много факторов в геополитике, направленных на то, чтобы взорвать стабильность России", – уверен Валерий Клочок.

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