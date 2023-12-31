В России произойдут очень серьезные изменения, которые могут привести к внутреннему конфликту. Подробнее 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Интересно "Путин хочет мира?" Почему странам НАТО следует уже готовиться к войне

Россию ждет много сюрпризов

"Серьезные изменения, потрясения в России неизбежны. Ничего не поделаешь. Врагу не пожелаешь того, что будет со страной. Нельзя этого не видеть. Вопрос в том, когда это рванет? То, что мы с вами увидим, как рванет, не так уж на самом деле не скоро. Россия "беременна" гражданской войной", – сказала Романова.

Причем внутренний конфликт между "добрыми белыми" и "еще лучшими красными" маловероятен. Борьба будет между "красно-коричневыми" и "коричневыми". Под "красными" говорится о коммунистических силах, а под "коричневыми" понимаются фашистские движения.

Однако фашизм является размытым ярлыком, поэтому он сводится к радикальному ксенофобскому национализму. Может использоваться и его синоним: "коммунофашизм". В ленинском кругу изредка используется аналог как "красные националисты".

Заметьте! В далеком 1993 году в России происходил серьезный политический кризис. Как коммунистические, так и националистические силы, были в глубокой оппозиции президенту Борису Ельцину, что способствовало их ситуативному союзу. В ответ, пролиберальные поклонники окрестили их "красно-коричневые", что впоследствии стало политическим клише.

Откажется ли Путин от плана захватить Украину

По словам Романовой, раньше Владимира Путина можно было изменить: сначала терапевтически, потом хирургически. Однако сейчас перемены нереальны. Его действия слишком далеко зашли.

Путин в любую секунду может пойти на Харьков, Киев, Львов. По-моему, это у него и в планах, и в голове,

– отметила глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

Напомним, что во время выступления на коллегии минобороны России глава Кремля заявил, что не откажется от так называемых целей войны против Украины. Будто потому, что Запад не отказывается от стратегии сдерживания России и агрессии против Украины.

Кроме того, Путин назвал украинскую Одессу "российским городом". Он в очередной раз повторил свое уже устаревшее псевдоисторическое утверждение о территориях, которые Украине будто передал Владимир Ленин.

В России тревожно: последние новости