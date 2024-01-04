Кремль боялся, что эта кандидатка обретет популярность среди населения со своими месседжами. Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов, добавив, что из-за этого журналистку не зарегистрировали в ЦИК.

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Чем именно Дунцова угрожала Путину

По мнению политолога, если бы не произошла история со Светланой Тихановской, возможно, Кремль бы допустил ошибку и позволил Дунцовой участвовать в выборах. Но поскольку Путин понимает, что произошло в Беларуси, однозначно, не мог зарегистрировать кандидатку.

Обратите внимание! Результаты выборов в Беларуси в 2020 году показали "убедительную" победу Александра Лукашенко. Оппозиционная кандидатка Тихановская набрала менее 10%, впрочем люди не поверили в такие цифры. Начались массовые протесты, которые стали самыми большими за годы независимости Беларуси. Силовикам удалось их остановить, тысячи человек оказались в тюрьмах, Тихановская уехала из страны.

Боясь повторения ситуации, Катерину Дунцову даже не допустили к тому, чтобы собирать подписи среди инициативной группы, что является предпосылкой для выдвижения на выборы.

Для того чтобы максимально быстро убрать ее из информационного пространства, ее устранили еще на далеком подступе к выборам. А чтобы отвлечь внимание россиян, распространили информацию о скандальной "голой вечеринке",

– заметил Аббас Галлямов.

По его словам, Кремль бросил все силы, чтобы "раскрутить" вечеринку российских звезд, соответствующие команды дали телевизионщикам. Это произошло именно в тот день, когда Дунцова заявила о создании своей партии.

Аббас Галлямов добавил, что Катеринка Дунцова уже сделала большое дело – выступила в роли мальчика из сказки Кристиана Андерсена, который не побоялся крикнуть, что король нагой.

Она открыла на это глаза людям, потому что Кремль и "большой геополитик" Путин с якобы 90% рейтингом и поддержкой народа испугался конкуренции никому неизвестной провинциальной журналистки без какого-либо политического опыта,

– подчеркнул российский политолог.

Во всем своем "величии" Путин испугался и отказал ей в регистрации, чем официально признал, что боится с ней конкурировать. Кремль продемонстрировал, что феномен "российской Тихановской" возможен, а путинская популярность – это лишь искусственная конструкция, которая не выдержит столкновения с реальной жизнью.

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