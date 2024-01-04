Кремль боявся, що ця кандидатка здобуде популярність серед населення зі своїми меседжами. Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов, додавши, що через це журналістку не зареєстрували у ЦВК.

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Чим саме Дунцова загрожувала Путіну

На думку політолога, якби не відбулася історія зі Світланою Тихановською, то, можливо, Кремль би допустив помилку та дозволив Дунцовій брати участь у виборах. Але оскільки Путін розуміє, що сталося в Білорусі, тому однозначно не міг зареєструвати кандидатку.

Зверніть увагу! Результати виборів у Білорусі у 2020 році показали "переконливу" перемогу Александра Лукашенка. Опозиційна кандидатка Тихановська набрала менше ніж 10%, втім люди не повірили в такі цифри. Почалися масові протести, які стали найбільшими за роки незалежності Білорусі. Силовикам вдалося їх зупинити, тисячі людей опинилися в тюрмах, Тихановська виїхала з країни.

Боячись повторення ситуації, Катєріну Дунцову навіть не допустили до того, щоб збирати підписи серед ініціативної групи, що є передумовою для висунення на вибори.

Для того, щоб максимально швидко прибрати її з інформаційного простору, її усунули ще на далекому підступі до виборів. А щоб відвернути увагу росіян розповсюдили інформацію про скандальну "голу вечірку",

– зауважив Аббас Галлямов.

За його словами, Кремль кинув всі сили, щоб "розкрутити" вечірку російських зірок, відповідні команди дали телевізійникам. Це сталося саме в той день, коли Дунцова заявила про створення своєї партії.

Аббас Галлямов додав, що Катєрінка Дунцова уже зробила велику справу – виступила у ролі хлопчика з казки Крістіана Андерсена, який не побоявся крикнути, що король голий.

Вона відкрила на це очі людям, бо Кремль і "великий геополітик" Путін з нібито 90% рейтингом і підтримкою народу злякався конкуренції нікому невідомої провінційної журналістки без будь-якого політичного досвіду,

– наголосив російський політолог.

У всій своїй "величі" Путін злякався та відмовив їй у реєстрації, чим офіційно визнав, що боїться з нею конкурувати. Кремль продемонстрував, що феномен “російської Тихановської” можливий, а путінська популярність – це лише штучна конструкція, яка не витримає зіткнення з реальним життям.

Путін знову йде на "вибори": що відомо