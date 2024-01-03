Отож, російський диктатор повторив, здавалося б, традиційну для пропаганди тезу про те, що це війна не між самою Україною і Росією, а Росією і Заходом. Аналітики вважають, що у такий спосіб Путін хоче домогтися від цивілізованого світу визнання "права" Росії на контроль над окремими країнами Східної Європи.

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Спроба позбавити Україну суб'єктності

Путін навмисно говорить про те, що начебто Росія воює із Заходом, показуючи Україну лише як пішака, за допомогою, якого НАТО і ЄС ведуть гру проти Росії.

Також він заявляв про те, що Москва готова покласти кінець конфлікту із Заходом, але на власних умовах. Крім того, Путін зазначив, що нібито союзники вже готові до переговорів, бо "зрозуміли, що у них нічого не вийде".

Такий наратив росіянина означає, що він сприймає вагання партнерів щодо підтримки в Україні, а також будь-які українські поразки на фронті, як свою перемогу у боротьбі між Заходом і Росією.

Що означають такі наративи Путіна

На думку аналітиків, те, що Путін розглядає війну в Україні як протистояння із Заходом, а не самим Києвом, свідчить про відсутність намірів у російського президента вести перемовини з самою Україною. Натомість, він у такий спосіб хоче змусити Захід домовлятися за її спиною.

Також демагогія про стратегічну боротьбу із США та ЄС потрібна Путіну, аби приховати його справжні наміри щодо України – бажання встановити повний контроль над її територією.

Фактично очільник Кремля прямо говорить, що вестиме переговори із Заходом, який має "відмовитися" від України, визнавши її сферою російського впливу.

Експерти пригадують, що до такої риторики Путін вдавався і раніше. Так, напередодні повномасштабного вторгнення він висунув США і НАТО ультиматуми із вимогою визнати сферу впливу Росії у Східній Європі.

Будь-яке зобов’язання Заходу вести переговори про майбутнє України в обхід України буде сигналом для Росії, що вона може нав’язувати свою волю країнам, які, на її думку, перебувають у сфері її впливу – навіть країнам за межами України, і, можливо, включно з Фінляндією та Молдовою, для майбутніх кампаній, проти яких росіяни вже почали створювати інформаційні умови,

– йдеться у висновку ISW.

Путін казав, що "Україна не ворог" і погрожував Заходу