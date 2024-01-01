Російський диктатор вигадав, що Захід і Україна вже "хочуть з ним миру". Його голос трохи тремтів, коли він натужно намагався переконати своїх окупантів, а заразом і самого себе, що Росія не зазнає стратегічної поразки.
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"Проблема – не в Україні"
Отже, Путін знову почав видавати свої "миротворчі" заяви. Хоча як би йому не хотілося вдавати себе з себе відкритого до мирних переговорів, час від часу з нього вилізали слова, які викривали справжні наміри міжнародного злочинця.
Так, очільник Кремля зазначив, що проблема полягає не в самій Україні, а в тому, що злісний Захід її руками намагається завдати Росії стратегічної поразки. Крім того, Путін запевняв, що, мовляв, цивілізований світ вже почав прозрівати і розуміти, що у нього нічого не вдасться, та шукати шляхи якнайшвидшого завершення війни. Диктатор сказав, що він не планує воювати безкінечно і Росія теж хоче миру, але на власних умовах.
Опісля Путін почав погрожувати розібратися із Заходом і розповів, що країна-агресорка зміцнює військовий потенціал. За його словами, Росія нарощує поставки озброєння у кілька разів. За рік виготовлено і відремонтовано більше 1, 6 тисяч танків.
" У мене все кипить"
Путін не залишив осторонь й обстріл Бєлгорода. Очевидно, ця атака дуже зачепила самолюбство російського диктатора. Він визнав, що у нього "всередині все кипить". Путін сказав, що нібито Росія здатна відповісти Україні за удар по Бєлгороду у такий самий спосіб, однак вона, мовляв, б'є по військових об'єктах.
Ми звичайно можемо вдарити по площах і в Києві і в будь-якому іншому місті, я розумію, у мене все кипить, але що нам потрібно вдарити по мирних?,
– прикидався білою вівцею диктатор.
Путін посміхався, коли розповідав, що Росія у відповідь завдає "чутливих ударів" начебто по військових об'єктах. "Вчора робили, сьогодні і завтра будемо робити", – сказав очільник Кремля.
Путін пробує повторити "трюк 2022 року"
У західних медіа все частіше з'являються повідомлення про нібито готовність Путіна до переговорів і припинення вогню. Хоча, запевняє політтехнолог Михайло Шейтельман, очільник Кремля грає в іншу гру.
За словами експерта, Путін насправді готовий поставити війну на паузу, однак лише заради одного – відновити військовий потенціал своєї країни, аби знову повторити наступи на Київ, Одесу та інші великі міста України.