До речі, тривала промова диктатора країни-терористки всього 4 хвилини. Лінас Лінкявічюс пояснив слова Путіна про те, що він нібито "не відступить".

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Що думають у Литві про промову Путіна

Путін з нагоди Нового року заявив, що Росія нікуди не відступить. Та й справді – лайно попереду, лайно в минулому і під ногами, тож рухатись нікуди не треба,

– заявив ексміністр литовського МЗС.

До речі, Владімір Путін у своїй промові заявив, що нібито Росія "не раз доводила", що вміє вирішувати найскладніші завдання.

"І ніколи не відступимо, бо немає такої сили, яка здатна нас роз'єднати, змусити забути пам'ять і віру батьків, зупинити наш розвиток", – сказав Путін, який в новорічну ніч вбив щонайменше двох дітей в Україні.

Звільнення Україною своїх територій не зупинить Росію

Очільник МЗС Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що військова загроза для Європи з боку Росії збережеться навіть за умов, що Україна звільнить з-під окупації свої території.

Сумно, що це не війна Кремля – це стало війною, підтримуваною росіянами. Росія просувається з імперіалістичною експансією і продовжує залишатися загрозою для Європи,

– наголосив політик.

За його словами, Росія не може підвищити добробут для свого населення, тож ставить "всі карти на пошук зовнішнього ворога", а також культивацію думки про те, що найбільшим злом був розпад СРСР. Детальніше про це читайте за посиланням.