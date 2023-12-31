На цьому наголосив міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш. Він зазначив, що військова загроза для Європи з боку Росії збережеться навіть за умов, що Україна звільнить з-під окупації свої території.

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Європа залишається під загрозою

Він підкреслив, що російський уряд не спроможний підвищити добробут власного ж населення. Відтак, "всі карти поставлені на пошук зовнішнього ворога", а також культивацію думки про те, що найбільшим злом був розпад СРСР. Тож, Росії необхідно повернути всі території, які вона втратила, так ще й з лишком.

Сумно, що це не війна Кремля – це стало війною, підтримуваною росіянами. Росія просувається з імперіалістичною експансією і продовжує залишатися загрозою для Європи,

– наголосив він.

Очільник МЗС підкреслив, що щойно війна в Україні закінчиться, зростатиме загроза. Адже тоді Росія продовжить займатися відновленням свого збройного потенціалу. За словами Каріньша, російський уряд базується на імперіалістичних амбіціях.

Він також висловив припущення, що розмови, які стосуються можливої поразки України або втрати її окремих територій та перемогу Росії спрямовані на мотивацію країн Заходу та суспільства зробити все для того, щоб цього не сталося. Міністр закордонних справ наголосив, що в очах Кремля перемога проти України стане підтвердженням, що політика країни правильна. І що можна надалі нападати на країн-сусідів, отримуючи від цього вигоду.

Тому це неприпустимо. Це напад не тільки на Україну і Європу. Це напад на встановлений після Другої світової війни порядок, у якому ключову роль відіграє верховенство закону, а не сили,

– підкреслив глава МЗС.

За його словами, державам Європи, які входять до НАТО, надалі потрібно турбуватися про власну безпеку. Він додав, що країни Балтії займаються послідовним вкладенням у свою оборону та безпеку. І таким чином полегшують роботу міністра закордонних справ і прем'єра у розмовах з партнерами про потребу наростити вкладення у питання безпеки.