Кстати, длилась речь диктатора страны-террористки всего 4 минуты. Линас Линкявичюс объяснил слова Путина о том, что он якобы "не отступит".

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Что думают в Литве о речи Путина

Путин по случаю Нового года заявил, что Россия никуда не отступит. Да и в самом деле – дерьмо впереди, дерьмо в прошлом и под ногами, так что двигаться никуда не надо,

– заявил экс-министр литовского МИД.

Кстати, Владимир Путин в своей речи заявил, что якобы Россия "не раз доказывала", что умеет решать самые сложные задачи.

"И никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разъединить, заставить забыть память и веру родителей, остановить наше развитие", – сказал Путин, который в новогоднюю ночь убил минимум двух детей в Украине.

Освобождение Украиной своих территорий не остановит Россию

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что военная угроза для Европы со стороны России сохранится даже при условии, что Украина освободит из-под оккупации свои территории.

Печально, что это не война Кремля – это стало войной, поддерживаемой россиянами. Россия продвигается с империалистической экспансией и продолжает оставаться угрозой для Европы,

– подчеркнул политик.

По его словам, Россия не может повысить благосостояние для своего населения, поэтому ставит "все карты на поиск внешнего врага", а также культивацию мнения о том, что величайшим злом был распад СССР. Подробнее об этом читайте по ссылке.