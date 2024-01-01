В новогоднюю ночь Россия массированно атаковала Украину дронами-камикадзе. Все, что известно об атаке, последствиях и пострадавших – читайте в тексте 24 Канала.

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Одесса была под массированной атакой

Тревогу в Одесской области объявили поздно вечером 31 декабря 2023 года. Она длилась несколько часов. Приблизительно в 1 ночи сообщили о первых взрывах. Немного погодя в Одесской областной военной администрации рассказали детали атаки.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что, к сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб 15-летний подросток. Он добавил, что есть попадание обломков сбитых российских дронов-камикадзе. В разных районах города вспыхнули пожары. Там работали экстренные службы.

Среди жителей поврежденных домов есть раненные. Трое человек были госпитализированы.

Последствия атаки "Шахедов" в Одесской области / Фото ГСЧС

Силы обороны поделились кадрами с первых минут атаки на Одесчину.

Первые минуты после удара по Одесчине / Силы обороны Юга

На Днепропетровщине уничтожали "Шахеды"

Под прицелом врага оказалась и Днепропетровщина. В областной военной администрации рассказали, что там защитники неба уничтожили 5 дронов-камикадзе.

Их сбивали в Днепровском, Синельниковском, Новомосковском и Каменском районах. В то же время без попаданий не обошлось.

В Днепре вражеский БПЛА попал по одному из предприятий. Там произошло возгорание. В течение часа пожарные обуздали огонь,

– добавил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Пятихатской общине Каменского района 1500 семей оставались без света из-за беспилотника оккупантов, зацепившегося за линию электропередач. Энергетики отреагировали оперативно, поэтому их уже подключили к сети.

Последствия обстрела Днепропетровщины / Фото Днепропетровской ОВА

Есть два попадания во Львове

На этот раз дроны долетели до Запада. Во Львове есть два попадания в здания, являющиеся объектами национальной памяти. Известно, что сначала раздались взрывы, а затем поступила информация о пожаре в музее Шухевича в Белогорще.

По предварительной информации, обошлось без жертв. А спустя некоторое время городской глава Львова Андрей Садовый добавил, что музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича в Белогорще полностью уничтожен.

В Дублянах упали обломки "Шахеда". Известно, что в результате этого вспыхнула крыша общежития. На месте работали пожарные.

Последствия прилетов во Львове / Фото ГСЧС, Максима Козицкого и Андрея Садового

Боевая работа на Юге длилась 11 часов

Силы обороны Юга сообщили, что боевая работа по сбитию "Шахедов" длилась 11 часов. Удалось уничтожить 51 БПЛА. В частности, 28 – в Одесской области, 14 – в Николаевской области, 5 – в Винницкой области, 2 – в Днепропетровщине и по одному в Херсонской и Кировоградской областях.

В общем, враг запустил по территории Украины 122 "Шахеда". 96 Россия применила к северу, а еще 26 – после. В общей сложности силы противовоздушной обороны уничтожили 87 ударных дронов.

В Воздушных силах отметили, что это количество дронов – рекордное. Также враг ударил 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 из временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей.