Российский диктатор придумал, что Запад и Украина уже "хотят с ним мира". Его голос немного дрожал, когда он натужно пытался убедить своих оккупантов, а заодно и самого себя, что Россия не потерпит стратегического поражения.

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"Проблема – не в Украине"

Итак, Путин снова начал выдавать свои "миротворческие" заявления. Хотя как бы ему ни хотелось изображать себя открытым для мирных переговоров, время от времени из него вылезали слова, обличавшие подлинные намерения международного преступника.

Так, глава Кремля отметил, что проблема заключается не в самой Украине, а в том, что злостный Запад ее руками пытается нанести России стратегическое поражение. Кроме того, Путин уверял, что цивилизованный мир уже начал прозревать и понимать, что у него ничего не удастся, и искать пути скорейшего завершения войны. Диктатор сказал, что он не планирует воевать бесконечно, и Россия тоже хочет мира, но на собственных условиях.

После Путин начал угрожать разобраться с Западом и рассказал, что страна-агрессорка укрепляет военный потенциал. По его словам, Россия наращивает поставки вооружения в несколько раз. За год изготовлено и отремонтировано более 1,6 тысячи танков.

"У меня все кипит"

Путин не оставил в стороне и обстрел Белгорода. Очевидно, эта атака очень задела самолюбие российского диктатора. Он признал, что у него "внутри все кипит". Путин сказал, что якобы Россия способна ответить Украине за удар по Белгороду таким же способом, однако она, мол, бьет по военным объектам.

Мы конечно можем ударить по площадям и в Киеве и в любом другом городе, я понимаю, у меня все кипит, но что нам нужно ударить по мирным?

– притворялся белой овцой диктатор.

Обратите внимание! 29 декабря Россия ударила ракетами по столице Украины. Тогда погибли 28 человек. Все они – гражданские.

Путин улыбался, когда рассказывал, что Россия в ответ наносит "чуствительнные удары" якобы по военным объектам. "Вчера делали, сегодня и завтра будем делать", – сказал глава Кремля.

Справка : Это циничное заявление Путин выдал уже после того, как его военные осуществили самую массированную воздушную атаку Украины с воздуха, которая унесла жизни более 40 украинцев. Кроме того, глава Кремля в который раз соврал. Ведь "месть за Белгород" все-таки состоялась. Спикер минобороны официально сказал, что обстрел Харькова баллистикой и "Шахедами" 30 декабря – это как раз ответ за Белгород. Также напомним, что Россия ежедневно бьет по Украине, атакуя гражданскую инфраструктуру.

Путин пробует повторить "трюк 2022 года"

В западных медиа все чаще появляются сообщения о якобы готовности Путина к переговорам и прекращении огня. Хотя, уверяет политтехнолог Михаил Шейтельман, глава Кремля играет в другую игру.

По словам эксперта, Путин действительно готов поставить войну на паузу, однако лишь ради одного – восстановить военный потенциал своей страны, чтобы снова повторить наступления на Киев, Одессу и другие крупные города Украины.