Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил 24 Каналу, что стоит за этими заявлениями и как понять российский след в материалах западных СМИ. По его словам, схожий "трюк" Путин сделал в 2022 году.
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Как понять российский след
В мае – июне 2022 года американский журнал National Interest впервые опубликовал "мирный план" с 15 условиями, вот некоторые из них:
- Украина внесет в Конституцию "вечный нейтралитет".
- Украина признает аннексию Крыма.
- Россия выведет все свои военные силы на позиции до 24 февраля, за исключением линии фронта на Донбассе.
- Украина сократит свои сухопутные войска до 150 000 военнослужащих и 100 000 резервистов.
- Украина под надзором России соглашается уничтожить все свои "ударные системы", не будет разрабатывать или покупать какое-либо оружие и закроет 26 своих финансируемых США биологических исследовательских лабораторий.
"Сразу обратились к пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову с вопросом "что вы думаете об этом мирном плане?". На что он ответил: "Не знаем, не читали". Хотя очевидно, что они это писали. Сейчас после статьи NYT так же к Пескову обратились. Ему не задают случайных вопросов. Нет корреспондентов, которые могут спросить то, что хотят. У него спрашивают то, что он заказал. И он сказал: "Нет, Путин так не думает". Это стандартная история", – отметил политтехнолог.
Готов ли Путин "остановить" войну
По мнению Шейтельмана, в Кремле хотят, чтобы их уговаривали, выдвинули нужные условия и лишь потом они согласятся. Заказная статья, а затем комментарии – такой прием оккупанты уже более 15 раз применяли в течение полномасштабного вторжения. Раз в два месяца можно проследить подобные нарративы.
Путин готов поставить войну "на паузу" ради одного – восстановить военный потенциал, чтобы попытаться наступать на Киев, Одессу и другие крупные города Украины. Так как за 2023 год российские оккупанты смогли захватить около 500 квадратных километров, а уже определенную территорию украинские военные освободили.
Такими темпами им нужно 1200 лет, чтобы захватить всю Украину. Путин понимает, что не имеет 1200 лет, поэтому нужно это как-то ускорить, но сразу не получается.
– заметил Михаил Шейтельман.
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