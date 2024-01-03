Так, российский диктатор повторил, казалось бы, традиционный для пропаганды тезис о том, что это война не между самой Украиной и Россией, а Россией и Западом. Аналитики считают, что таким образом Путин хочет добиться от цивилизованного мира признания "права" России на контроль над отдельными странами Восточной Европы.

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Попытка лишить Украину субъектности

Путин намеренно говорит о том, что якобы Россия воюет с Западом, показывая Украину только как пешку, с помощью которой НАТО и ЕС ведут игру против России.

Также он заявлял о том, что Москва готова положить конец конфликту с Западом, но на собственных условиях. Кроме того, Путин отметил, что якобы союзники уже готовы к переговорам, потому что "поняли, что у них ничего не получится".

Такой нарратив россиянина означает, что он воспринимает колебания партнеров относительно поддержке Украины, а также любые украинские поражения на фронте, как победу в борьбе между Западом и Россией.

Что означают такие нарративы Путина

По мнению аналитиков, то, что Путин рассматривает войну в Украине как противостояние с Западом, а не с самим Киевом, свидетельствует о отсутствие намерений у российского президента вести переговоры с самой Украиной. Зато он таким образом хочет заставить Запад договариваться за ее спиной.

Также демагогия о стратегической борьбе с США и ЕС нужна Путину, чтобы скрыть его истинные намерения в отношении Украины – желание установить полный контроль над ее территорией.

Фактически глава Кремля прямо говорит, что будет вести переговоры с Западом, который должен отказаться от Украины, признав ее сферой российского влияния.

Эксперты вспоминают, что к такой риторике Путин прибегал и раньше. Так, накануне полномасштабного вторжения он выдвинул ультиматумы США и НАТО с требованием признать сферу влияния России в Восточной Европе.

Любое обязательство Запада вести переговоры о будущем Украины в обход Украины будет сигналом для России, что она может навязывать свою волю странам, по ее мнению, находящимся в сфере ее влияния – даже странам за пределами Украины, и, возможно, включая Финляндию и Молдову, для будущих кампаний, против которых россияне уже начали создавать информационные условия,

– говорится в заключении ISW.

Путин говорил, что "Украина не враг" и угрожал Западу