Российские олигархи изрядно разбогатели
По итогам 2023 года активы российских олигархов выросли на 50 миллиардов долларов. Соответствующие показатели показали индекс миллиардеров от Bloomberg.
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Наибольшим ростом показателей может похвастаться Вагит Алекперов, основавший "Лукойл". В 2023 году его состояние выросло на 9,29 миллиарда долларов и составляет 24,7 миллиарда.
За ним расположились следующие персонажи:
- Андрей Мельниченко, соучредитель "Еврохима" и СУЭК – 17,42 миллиарда (+5,67);
- Владимир Лисин, основатель НЛМК – 23,9 миллиарда (+4,08);
- Леонид Федун, экс-президент "Лукойла" – 9,78 миллиарда (+3,91);
- Леонид Михельсон, глава НОВАТЕК – 27,5 миллиарда (+2,83).
Самые большие убытки пришлось терпеть основному акционеру "Акрона" Вячеславу Кантору, он потерял 149 миллионов. Впрочем, состояние в 6,21 миллиарда в его портфеле.
Самым богатым россиянином в рейтинге Bloomberg остается Владимир Потанин, которому принадлежит "Норникель". В 2023 году он заработал 2,5 миллиарда долларов, его состояние сейчас составляет 31,1 миллиарда.