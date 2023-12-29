Еще один международный спонсор войны

Китайская компания Shandong Odes попала в список международных спонсоров войны против Украины. Это случилось после того, как стало известно о сотрудничестве компании с российской армией.

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Минобороны России приобрело у Shandong Odes Industry Co., Ltd квадроциклы для нужд армии агрессора. Также компания возит автомобили в Россию и платит сотни тысяч долларов в российский бюджет, который используется на войну против Украины.

Следовательно, НАПК приняло решение внести Shandong Odes в список международных спонсоров войны.

Что известно об этой компании

Главный офис Shandong Odes расположен в Шаньдуне. Также компания зарегистрирована в США. Занимается полный спектр производства и обслуживания вездеходов. Команда разработки и исследований дислоцируется в США, Европе и Китае.

В Россию компания поставляет свои товары с 2021 года. В 2022 году Shandong Odes заплатила в российский бюджет около 800 тысяч долларов налогов. С начала полномасштабного вторжения стоимость товаров, экспортируемых на рынок оккупантов, составила более 16 миллионов долларов.