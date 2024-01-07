Об этом информируют российские телеграм-каналы. Однако следует отметить, что супруги и родственники оккупантов не осуждали вторжение в Украину, а лишь требовали возвращения мужчин, передает 24 Канал.
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"Свободу мобилизованным"
Жены и родственники мобилизованных россиян устроили одиночные пикеты в России. Так, 6 декабря под зданием российского минобороны поочередно появлялись родные оккупантов. С плакатами в руках они потребовали возвращения мужчин.
Поскольку Кремль запрещает проводить подобные акции и протесты, женщины придумали новую историю. Они собираются возле мемориалов памяти, чтобы "почтить" захватчиков, погибших во время так называемой "сво", и вместо этого устраивают одиночные пикеты.
Женщины и родственники мобилизованных устраивают пикеты: смотрите видео
Наш президент 2024-ый объявил годом семьи, но, вероятно, наши семьи, а именно семьи мобилизованных, гражданами Российской Федерации не являются. Или нас уже обнулили, списали со счетов вместе с нашими мужчинами. Поэтому мы пикетируем с требованием о возвращении наших близких обратно в наши семьи,
– заявила одна из активисток.
Женщина объяснила причины пикета: смотрите видео
Еще одна жена надеется на возвращение кафира: смотрите видео
Как утверждает телеграм-канал "Путь домой", созданный супругами и родными мобилизованных россиян, 6 января такие пикеты прошли в 13 регионах. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и другие.
Россиянки устроили одиночные пикеты – больше в галерее
Жены мобилизованных не в первый раз выражают протест
- Впервые в Москве жены мобилизованных провели пикет с требованием вернуть оккупантов с фронта в ноябре 2023 года. Правда, "акция протеста" длилась всего 5 минут. На месте, где собрались женщины, проходила акция к 106-летию Октябрьской революции. На площади было немало полицейских, поэтому один из них увел активисток, а один из депутатов пообещал "передать обращение".
- В конце ноября жены мобилизованных даже запустили флешмоб. Они клеили на авто надписи об "усталости", используя символику Z и V.
- Правда, после такого флешмоба в дома россиянок начали приходить правоохранители. Их обвинили в "дискредитации русской армии".