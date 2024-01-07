Об этом информируют российские телеграм-каналы. Однако следует отметить, что супруги и родственники оккупантов не осуждали вторжение в Украину, а лишь требовали возвращения мужчин, передает 24 Канал.

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"Свободу мобилизованным"

Жены и родственники мобилизованных россиян устроили одиночные пикеты в России. Так, 6 декабря под зданием российского минобороны поочередно появлялись родные оккупантов. С плакатами в руках они потребовали возвращения мужчин.

Поскольку Кремль запрещает проводить подобные акции и протесты, женщины придумали новую историю. Они собираются возле мемориалов памяти, чтобы "почтить" захватчиков, погибших во время так называемой "сво", и вместо этого устраивают одиночные пикеты.

Женщины и родственники мобилизованных устраивают пикеты: смотрите видео

Наш президент 2024-ый объявил годом семьи, но, вероятно, наши семьи, а именно семьи мобилизованных, гражданами Российской Федерации не являются. Или нас уже обнулили, списали со счетов вместе с нашими мужчинами. Поэтому мы пикетируем с требованием о возвращении наших близких обратно в наши семьи,

– заявила одна из активисток.

Женщина объяснила причины пикета: смотрите видео

Еще одна жена надеется на возвращение кафира: смотрите видео

Как утверждает телеграм-канал "Путь домой", созданный супругами и родными мобилизованных россиян, 6 января такие пикеты прошли в 13 регионах. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и другие.

Россиянки устроили одиночные пикеты – больше в галерее

Жены мобилизованных не в первый раз выражают протест