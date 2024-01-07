Утім, це зробити не так просто. Російський опозиційний письменник, публіцист, громадський діяч Ростислав Мурзагулов розповів 24 Каналу, щоб зібрати необхідну кількість підписів, бюджетникам в Росії приходять відповідні рознарядки.

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Не за Путіна

Демократичні вибори – це, звісно, не про Росію. Адже навіть на етапі так званого збору підписів відбувається тиск. Так, в одну зі шкіл Росії прийшла рознарядка – дати бодай 80 підписів вчителів та персоналу на підтримку Путіна.

"Вчителі відреагували жорстко. Кажуть, мовляв, якщо Путін самовисуванець, він так переконаний у своїй майбутній перемозі, якщо він хоче зібрати ці підписи чесно – нехай йде на вулицю і збирає. Чому вони всіх через коліно змушують? Вчителі є частково родичами вбитих, скалічених, тих, хто зараз на війні і вони починають розуміти, що ніякого нападу НАТО не було. Серед них шириться рух", – розповів Мурзагулов.

За його словами, це гарна тенденція. Тому що ніхто не сумнівається, що Путін не назбирає цю кількість підписів і, як завжди, доставлять фейкові, бо хто це перевірить.

Але це каже, що супротив зсередини Росії серйозний. Бо раніше всі боялися, коли приходила рознарядка, відповідати відмовами. Вони мають бути публічними,

– додав громадський діяч.

Зазначимо, раніше Центр національного спротиву повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни теж примусово збирають підписи на "підтримку" Путіна. Так звані "волонтери" у супроводі російських військових обходять будинки місцевих мешканців.

Вибори в Росії: чи має Путін підтримку