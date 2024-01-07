Впрочем, это сделать не так-то просто. Российский оппозиционный писатель, публицист, общественный деятель Ростислав Мурзагулов рассказал 24 Каналу, чтобы собрать необходимое количество подписей, бюджетникам в России приходят соответствующие разнарядки.

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Не за Путина

Демократические выборы – это, конечно, не о России. Ведь даже на этапе так называемого сбора подписей оказывается давление. Так, в одну из школ России пришла разнарядка – дать 80 подписей учителей и персонала в поддержку Путина.

"Учителя отреагировали жестко. Говорят, мол, если Путин самовыдвиженец, он так убежден в своей будущей победе, если он хочет собрать эти подписи честно – пусть идет на улицу и собирает. Почему они всех через колено заставляют? Учителя являются частично родственниками убитых, искалеченных, тех, кто сейчас на войне, и они начинают понимать, что никакого нападения НАТО не было. Среди них ширится движение", – рассказал Мурзагулов.

По его словам, это хорошая тенденция. Потому что никто не сомневается, что Путин не соберет это количество подписей и, как всегда, доставят фейковые, потому что кто это проверит.

Но это говорит, что сопротивление изнутри России серьезное. Раньше все боялись, когда приходила разнарядка, отвечать отказами. Они должны быть публичными,

– добавил общественный деятель.

Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины россияне тоже принудительно собирают подписи в "поддержку" Путина. Так называемые "волонтеры" в сопровождении российских военных обходят дома местных жителей.

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