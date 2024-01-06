Зато о так называемых конкурентах Путина на выборах мало кто вспоминает. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что есть только один кандидат, который может помешать Путину.

Вас может заинтересовать "The New Orc Times": сеть захейтила известное СМИ из-за подогрева пропаганды Кремля

Единственный реальный конкурент Путина

Российская пропаганда остро подходит к вопросу предстоящих выборов. На главных каналах России говорят о том, что борьба якобы будет жестокой.

Ведущая и пропагандистка Ирада Зейналова, например, рассказывает россиянам о начавшемся "переходе к многополярному миру". Вспоминает она также, что россиян накануне выборов кто-то всегда сильно "раскачивал" и нужно не допустить, чтобы это произошло снова.

Вероятно, пропагандисты призывают российское общество не слушать тех, кто говорит о, мягко говоря, нецелесообразности голосовать за Владимира Путина и наступать на те же грабли в пятый раз, избрав Путина президентом.

Кто может стать конкурентом Путина на выборах? Разве что сам Путин. Это все очень смешная история, так называемая "жестокая борьба". Персонажи веселые, все как на подборе. Такие все разные, но все же они вместе у зада Путина, который все, друг перед другом, пытаются поцеловать,

– сиронизировал Игорь Яковенко.

В России чуть ли не с каждого чайника напоминают россиянам проголосовать на выборах Владимира Путина. В то время как его формальными конкурентами никто даже не интересуется.

Выборы в России: первые скандалы