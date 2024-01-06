Зато о так называемых конкурентах Путина на выборах мало кто вспоминает. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что есть только один кандидат, который может помешать Путину.
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Единственный реальный конкурент Путина
Российская пропаганда остро подходит к вопросу предстоящих выборов. На главных каналах России говорят о том, что борьба якобы будет жестокой.
Ведущая и пропагандистка Ирада Зейналова, например, рассказывает россиянам о начавшемся "переходе к многополярному миру". Вспоминает она также, что россиян накануне выборов кто-то всегда сильно "раскачивал" и нужно не допустить, чтобы это произошло снова.
Вероятно, пропагандисты призывают российское общество не слушать тех, кто говорит о, мягко говоря, нецелесообразности голосовать за Владимира Путина и наступать на те же грабли в пятый раз, избрав Путина президентом.
Кто может стать конкурентом Путина на выборах? Разве что сам Путин. Это все очень смешная история, так называемая "жестокая борьба". Персонажи веселые, все как на подборе. Такие все разные, но все же они вместе у зада Путина, который все, друг перед другом, пытаются поцеловать,
– сиронизировал Игорь Яковенко.
В России чуть ли не с каждого чайника напоминают россиянам проголосовать на выборах Владимира Путина. В то время как его формальными конкурентами никто даже не интересуется.
Выборы в России: первые скандалы
- Недавно в России огласку набрала история с выдвижением в кандидаты на пост президента журналисты Катерины Дунцовой. Она подала необходимые документы в российский ЦИК, однако ему отказали в регистрации. Поводом послужило якобы огромное количество ошибок в документации.
- Интересно, что у журналистки якобы "антивоенная позиция". Дунцова считает, что войну необходимо завершить. Однако при этом не признает коллективной ответственности россиян.
- Российский политолог Аббас Галлямов считает, что Дунцову да быстро убрали с избирательной гонки, чтобы не допустить повторения ситуации, которая произошла в Беларуси на выборах 2020 года. Тогда люди не поверили, что оппозиционная кандидат Светлана Тихановская могла набрать только 10% голосов, из-за чего в стране начались массовые протесты. Кремль этого боится.