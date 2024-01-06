Натомість про так званих конкурентів Путіна на виборах мало хто згадує. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що є лише один кандидат, який може стати на заваді Путіну.

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Єдиний реальний конкурент Путіна

Російська пропаганда гостро підходить до питання майбутніх виборів. На головних каналах Росії говорять про те, що боротьба, буцімто, "буде жорстокою".

Ведуча та пропагандистка Ірада Зейналова, наприклад, розповідає росіянам про "перехід до багатополярного світу", який уже почався. Згадує вона також, що росіян напередодні виборів хтось завжди сильно"розкачував" і потрібно не допустити, аби це сталося знову.

Імовірно, пропагандисти закликають російське суспільство не слухати тих, хто говорить про, м'яко кажучи, недоцільність голосувати за Владіміра Путіна та наступати на ті ж граблі вп'яте, вибравши Путіна президентом.

Хто може стати конкурентом Путіна на виборах? Хіба що сам Путін. Оце все дуже смішна історія, так звана "жорстока боротьба". Персонажі веселі, всі як на підбір. Такі всі різні, але все ж вони разом біля заду Путіна, який всі, один поперед одного, намагаються поцілувати,

– зіронізував Ігор Яковенко.

У Росії ледь не з кожного чайника нагадують росіянам проголосувати на виборах за Владіміра Путіна. Тоді як його формальними конкурентами ніхто навіть не цікавиться.

Вибори у Росії: перші скандали